يستكمل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر فعالياته وعروض أفلامه، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

عروض الأفلام

الساعة الثانية عشرة ظهرا

يشاهد الجمهور أفلام: مدينة الرمال (Sand City) على المسرح الكبير، ضد السينما (Anti-Cinema) على المسرح الصغير، أوديسة الهندباء (Dandelion’s Odyssey) على مسرح الهناجر، الفيلم المرمم السمان والخريف (The Quail and the Autumn) في سينما الهناجر، فلسطيني على الطريق (Palestinian on The Road) في سينما الزمالك 1، شوبان، سوناتا في باريس (Chopin, A Sonata In Paris) في مركز الإبداع الفني.

الساعة الثالثة عصرا

يُعرض: برنامج الأفلام القصيرة 5 (Short Film Program 5)، على المسرح الكبير، فيلم ذلك الصيف في باريس (That Summer in Paris) على المسرح الصغير، امرأة وطفل (Woman and Child) على مسرح الهناجر، نواه (Noah) في سينما الهناجر، ترميم (Renovation) في سينما الزمالك 1، فيلم كفارة (Kaffarah) في مركز الإبداع الفني.

الساعة السادسة مساء

- اليعسوب (Dragonfly).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- الحياة بعد سهام (Life After Siham).. المسرح الصغير.

- قضية 137 (Case 137).. مسرح الهناجر.

- متسكع الشاطئ (Beachcomber).. سينما الهناجر.

- بنات الباشا (Pasha’s Girls).. سينما الزمالك 1 .

- كونتيننتال 25 (Kontinental ‘25).. سينما الزمالك 2.

- فيومي أو. مورتي! (Fiume O Morte!).. مركز الإبداع الفني.

- الجولة 13 (Round 13).. فوكس مول مصر 4.

- ثريا حبي (Souraya, Mon Amour).. فوكس مول مصر 5.

- مثلث الحب (Triangle of Love).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10.

- زنقة مالقة (Calle Malaga).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 11.

الساعة التاسعة مساء

- اغتراب (Exile).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- كوندافا (Goundafa, The Cursed Song).. المسرح الصغير (عرض جالا).

- من لا يزال حيًا (Who Is Still Alive).. مسرح الهناجر.

- بين القصرين (Palace Walk).. سينما الهناجر.

- شكوى رقم ٧١٣٣١٧ (Complaint No.713317).. سينما الزمالك 1.

- دوار كيم نوفاك (Kim Novak’s Vertigo).. سينما الزمالك 2.

- ولد مطيع (Good Boy).. مركز الإبداع الفني

- عزة (Azza).. فوكس مول مصر 4.

- أوديسة البهجة (The Odyssey of Joy).. فوكس مول مصر 5.

- حبيبي حسين (Habibi Hussein).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10.

أيام القاهرة لصناعة السينما

- 12:00 تكريم المخرج والمنتج محمد قبلاوي، والممثل الفلسطيني آدم بكري في سوق القاهرة السينمائي (فندق سوفيتيل - أوبليسك 2).

- 2:30 حلقة نقاشية بعنوان "المحتوى السينمائي العربي: عبور الحدود ومشاركة القصص". المتحدثون: محمد حفظي، شاهيناز العقاد، علا سلامة، رشا الإمام.. يدير الجلسة: محمد نبيل (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- 4:30، يعقد المهرجان حوار مع هيام عباس: رحلة بلا حدود في عالم التمثيل والإخراج، تدير الجلسة: ناهد نصر (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.