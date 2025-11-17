هنا شيحة وسامية طرابلسي وشيرين.. 25 صورة للنجوم في اليوم الرابع لمهرجان

تصوير- محمود بكار:

تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الاثنين، عرض الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" بحضور أبطاله وفريق العمل.

حضر أبطال وفريق عمل فيلم "الأشياء التي تقتلها" على الريد كاربت واحتفلوا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تفاصيل وأحداث الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها"

تدور أحداث الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" حول معاناة أستاذ جامعي من عدم تقبله للحادثة الغامضة التي أودت بحياة والدته، فتخرج الأمور عن السيطرة حين يُجبر بستانيه على تنفيذ عمل انتقامي بقتل الأبرياء.

أبطال الفيلم "الأشياء التي تقتلها" الذي يعرض في مهرجان القاهرة

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أكين كوش، كيرجان كيسال، إركان كولجاك، تأليف وإخراج عليرضا خاتمي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

