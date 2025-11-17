إعلان

نجوم وصناع الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

08:38 م 17/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نجوم وصناع الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها على الريد كاربت
  • عرض 6 صورة
    نجوم وصناع الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    نجوم وصناع الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    نجوم الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها
  • عرض 6 صورة
    نجوم الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الاثنين، عرض الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" بحضور أبطاله وفريق العمل.

حضر أبطال وفريق عمل فيلم "الأشياء التي تقتلها" على الريد كاربت واحتفلوا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تفاصيل وأحداث الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها"

تدور أحداث الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" حول معاناة أستاذ جامعي من عدم تقبله للحادثة الغامضة التي أودت بحياة والدته، فتخرج الأمور عن السيطرة حين يُجبر بستانيه على تنفيذ عمل انتقامي بقتل الأبرياء.

أبطال الفيلم "الأشياء التي تقتلها" الذي يعرض في مهرجان القاهرة

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أكين كوش، كيرجان كيسال، إركان كولجاك، تأليف وإخراج عليرضا خاتمي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

اقرأ أيضا:

"معندهاش وعي ولا إدراك".. شقيقة زوجة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل حالتها

تفاصيل أول حفلات أحمد سعد بعد نجاته من حادث سير

مهرجان القاهرة السينمائي الأشياء التي تقتلها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو