استعرضت الفنانة إنجي المقدم إطلالتها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نشرت إنجي صور من كواليس الافتتاح عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

وكتبت إنجي على الصور: "مثل الأميرات، من افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي".

وكانت آخر مشاركات إنجي المقدم الفنية "وتر حساس 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث مسلسل "وتر حساس 2" حول عودة رشيد إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل عائلته عبر الزواج من ابنة عمه فريدة. لكن زواجهما يكشف عن أسرار صراع قديم بين رشيد ووالد فريدة، لتشتعل الخلافات العائلية تدريجيًا. ومع خروج كاميليا من السجن، تبدأ مواجهة جديدة تتشابك فيها مشاعر الحب والانتقام، ليتحول العمل إلى صراع إنساني واجتماعي تتداخل فيه القيم والعواطف في أجواء مثيرة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من الفنانة غادة عادل، الفنان محمد محمود عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج.

