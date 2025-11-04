احتفل الفنان أمير المصري باختيار فيلميه "عملاق" و"قصص" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 7-23 نوفمبر المقبل.

وأعاد أمير نشر خبر مشاركة فيلميه ضمن فعاليات المهرجان عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "يا له من شرف"، كما وجه التحية والشكر لإدارة المهرجان.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك بطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة منهم النجم العلمي بيرس بروسنان.

يذكر أن أمير المصري ينتظر عرض فيلمه "100 Nights of Hero" مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليود هم ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو| إليسا تبكي على المسرح وتفاجئ جمهورها برفع الوشاح الفلسطيني

عد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل