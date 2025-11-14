كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة 14 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني "كان ياما كان في غزة" بحضور المخرجين عرب وطرزان ناصر، وعدد كبير من صنّاع العمل.

واستقبل حضور المهرجان في المسرح الكبير صنّاع (كان ياما كان في غزة) بتصفيق حار، وقال عرب "صعب تكون هنا في مصر بدون ما تتكلم مصري، بحاول أمزج بين الغزاوي والمصري بس المصري بيحول تلقائي".

وتابع "من وقت بلشنا نعمل سينما اتعودنا كل عرض لينا نتفاءل بأهلنا، حاولت أحكي مع أمي وأبويا بس لم يكن هناك إرسال، اطلعت على انستجرام وفيسبوك لقيت فيه شتا نازل وماية نازلة والناس غرقت في الخيم".

وقال طرزان "سعيد بعرض الفيلم أمام أهم جمهور عربي وأتمنى لكم مشاهدة سعيدة".

كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندوتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما، بعدها عُرض في أكثر من عشرين مهرجان، من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

يضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين، منهم: نادر عبدالحي، ورمزي مقدسي ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند.