عبرت مي سعد، مخرجة "ضايل عنا عرض"، عن سعادتها بعرض الفيلم ضمن برنامج المسابقة الدولية بالدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت مي "مساء الخير شكرا جدا لكل الناس اللي اخدوا من وقتهم عشان يجوا النهاردة، بشكركم جدا وأحمد الدنف معايا من غزة، فخورين أن الفيلم بيتعرض في القاهرة هو ده المكان المناسب لعرض الفيلم، وحابة أشكر الفريق اللي أعطانا المساحة نكون جزء من حياتهم، من ساعة ما بدأنا نتكلم واحنا بنتعلم من فريق سيرك غزة الحر، اللي كانوا بيبحثوا عن الحياة في وسط الإبادة".

واستقبل المسرح الكبير مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الفيلم الوثائقي "ضايل عِنا عرض" (مصر، فلسطين) من إخراج مي سعد وأحمد الدنف، في عرضه العالمي الأول.

وقبل عرض الفيلم تم إذاعة رسالة مسجلة للمخرج أحمد الدنف، قال فيها "أنا في المكان اللي صار فيه الحلم، كلكم أكيد بتسألوا إزاي نقدم فيلم في هذه الأجواء، مي تواصلت معايا واقترحت متابعة فريق سيرك غزة الحر وفضلنا على التواصل قبل وأثناء وبعد التصوير، أنتجناه في ظروف صعبة من خوف وجلد، واشتغلناه بأبسط الإمكانيات المتاحة، وأخيرا بتمنى تسمعوا الناس في غزة وتحكوا قصصهم، لأنهم بيحبوا الحياة وما بيتمنوا الموت، شكرا إنكم خليتوا صوت غزة يوصل عن طريق السينما".

وشهد الفيلم حضور: الإعلامي محمود سعد، النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المنتج محمد حفظي، المنتج صفي الدين محمود، الفنانة فدوى عابد، الفنان صدقي صخر، المخرج يسري نصر الله.

تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يرفض مجموعة من فناني السيرك الاستسلام لليأس رغم قسوة الواقع. يتتبع العمل فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين اضطروا للنزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم حوّلوا فنهم إلى فعل مقاومة وصمود وأمل.

وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تواصل الفرقة تقديم عروضها للأطفال في الملاجئ والشوارع، مانحةً إياهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات، في رسالة إنسانية مؤثرة عن الإبداع في مواجهة الدمار.

يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف. فـ مي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي.

أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

