تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "أوسكار: عودة الماموث"

كشف موقع "IMDB" المختص بتقييم الأعمال السينمائية حول العالم، عن تقييمه لفيلم "أوسكار: عودة الماموث" الذي بدأ عرضه مؤخرا بالسينمات.

وحاز الفيلم على تقييم "7.8/10"، إذ ينتمي العمل لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرات.

تدور أحداث فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، عن عودة الماموث - الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، محمود عبد المغني، فكرة كريم هشام، تأليف حامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي.

