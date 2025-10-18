إيرادات الاثنين.. "فيها إيه يعني" الأول و"الشاطر" في المركز الثالث

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" عن الإعلان التشويقي الأول للفيلم استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

تضمن الإعلان التشويقي العديد من الأحداث الغامضة والمثيرة، إذ تدور أحداث الفيلم حول أحد الفنادق الفاخرة الذي تشهد أروقته جريمة قتل غامضة تثير سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة، ويجد مدير الفندق نفسه عالقًا في خيوط الجريمة، بينما تحتفظ إحدى العاملات بأسرار خفية تزيد القضية تعقيدًا وغموضًا.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، مايان السيد، صدقي صخر، حسين فهمي، أححمد فهيم، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير.

يذكر أن الفنان أحمد حاتم يشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "ريد فلاج" بطولة الفنانة جميلة عوض والفنان شريف منير.

اقرأ أيضا:

بطل"الخواجة عبدالقادر"| وفاة الفنان أشرف بوزيشن..وعبدالرحيم كمال ينعاه

الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)