قبل عرضه في "الجونة السينمائي".. إطلاق "بوستر" فيلم "المستعمرة"

قبل عرضه العربي الأول في المسابقة الرسمية بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، طرحت الجهة المنتجة لفيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد الملصق الدعائي الرسمي.

يُظهر الملصق الدعائي لحظة مؤثرة بين الأخوين، إذ يضع الأصغر رأسه على كتف أخيه الأكبر أثناء نومه، في لفتة تعكس شعوره بالأمان والإعجاب. ومع تطور الأحداث، ستُختبر هذه العلاقة بطرق غير متوقعة.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، تتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الأفريقي والآسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب وفاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا.

المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبدالهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا.

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي - شركة حصالة (القاهرة).