مي عمر تتعاقد على فيلم ''شمشون ودليلة'' مع السبكي

كتب- هاني صابر:

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن تعاقده مع الفنانة مي عمر لبطولة فيلم "شمشون ودليلة".

وكتب السبكي، عبر حسابه على إنستجرام: "شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة والتي ستجسد شخصية (دليلة) وسيكون اللقاء الأول لها مع النجم أحمد العوضي والذي سيجسد دور (شمشون)".

وتابع: "تم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج بأفضل صورة.. لما يتضمنه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا ويتم الآن الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير جزء من أحداث الفيلم هناك".

وأضاف: "ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريبا".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.