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الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

07:12 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    العرض الخاص من فيلم الدشاش
  • عرض 4 صورة
    العرض الخاص من فيلم الدشاش
  • عرض 4 صورة
    العرض الخاص من فيلم الدشاش
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كتب - معتز عباس:

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم "الدشاش" الذي يقام دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

من المنتظر حضور أبطال فيلم "الدشاش" على الريد كاربت، أبرزهم الفنان محمد سعد، الفنان باسم سمرة، الفنانة نسرين آمين، الفنانة زينة، الفنان أحمد الرفاعي، الفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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