"شرق 12" و"إلى عالم مجهول" ضمن عروض أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

جدة- منى الموجي:

يعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عددا من الأفلام في أقسامه المختلفة، والمختارة من مختلف أنحاء العالم، وهي:

- في الرابعة مساء عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في ميدان الثقافة سينما 1، ضمن برنامج مسابقة البحر الأحمر: الأفلام الطويلة.

- وضمن برنامج اختيارات عالمية، يُعرض فيلم كلب أسود، في ميدان الثقافة سينما ٣.

- وتستقبل سينما ٣ بميدان الثقافة في تمام السادسة إلا ربع مساء "زورو" ضمن برنامج مسلسلات البحر الأحمر.

- وفي السابعة إلا ربع مساء يُعرض فيلم شرق ١٢، في ميدان الثقافة سينما ٤، في برنامج رؤى البحر الأحمر.

- وفي السابعة مساء تستقبل قاعة العروض الرئيسية فيلم سلمى وقمر، ضمن برنامج روائع عربية.

- وفي السابعة إلا ربع مساء، يُعرض فيلم أولاد ماليجون الخارقون، في ميدان الثقافة سينما ١، في مسابقة البحر الأحمر، الأفلام الطويلة.

- وضمن برنامج اختيارات عالمية يشاهد الجمهور فيلم انت الكون، في ميدان الثقافة سينما ٥، الساعة السابعة والنصف مساء.

- ويُعاد فيلم ضي- سيرة أهل الضي، في الثامنة مساء بميدان الثقافة سينما ٢، ضمن برنامج روائع عربية.

- ويعرض المهرجان في ميدان الثقافة سينما ٤ فيلم العيش والملح من برنامج كنوز البحر الأحمر.

- ومن روائع عالمية يشاهد الحضور فيلم رايفنز الساعة العاشرة مساء في ميدان الثقافة قاعة العروض الرئيسية.

- ومن مسابقة البحر الأحمر: الأفلام الطويلة، يشاهد حضور المهرجان في العاشرة مساء فيلم إلى عالم مجهول، بميدان الثقافة سينما ١.

- وضمن برنامج اختيارات عالمية، يتم عرض فيلم "صفر" في العاشرة والربع مساء بميدان الثقافة سينما ٣.

- أيضا يعرض المهرجان اليوم في العاشرة والنصف مساء من برنامج اختيارات عالمية فيلم جافنا الصغيرة، بميدان الثقافة سينما ٥.

- وفيلم الحلم الأسود، يلتقي به الجمهور من برنامج اختيارات عالمية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، في ميدان الثقافة سينما ٢.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أمس الخميس ٥ ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، ويل سميث، سبايك لي، إيميلي بلانت، يسرا، منى زكي، أحمد حلمي، آسر ياسين، أمينة خليل، نادية الجندي، نبيلة عبيد، مي عمر، محمد سامي، ماجد المصري، ليلى علوي، إلهام شاهين، عبدالمحسن النمر، إلهام علي، أسيل عمران.