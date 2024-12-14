"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يشارك في أيام قرطاج وينافس على "التانيت الذهبي"

كتبت- منى الموجي:

غادر صباح السبت 14 ديسمبر المخرج خالد منصور والمنتجة رشا حسني والفنان عصام عمر إلى تونس للمشاركة في فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية والتي افتتح مساء اليوم، حيث ينافس فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على جائزة التانيت الذهبي مع 14 فيلما في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان، والتي تختتم فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر إقامة ثلاثة عروض للفيلم ضمن فعاليات المهرجان، وذلك أيام 18 ديسمبر بقاعة L’Opera، ويوم 19 ديسمبر بقاعة ABC، ويوم 20 ديسمبر بقاعة El Hamibra Zephyr.

وحول فكرة عرض الفيلم في أكثر من مهرجان مع جمهور مختلف وردود الفعل التي يحصل عليها، أكد المخرج خالد منصور في بيان صحفي أن أكثر ما يشعره بالسعادة، أن الجمهور بفئاته المختلفة يشاهد الفيلم ويتعايش معه.

وأضاف: منذ اللحظة الأولى التي فكرت فيها أن أٌقدم عملا سينمائيا كان هدفي المشاركة في المهرجانات حتى يراه جمهور من خلفيات مختلفة على نطاق واسع، وأن يتعرفوا على الفيلم ويشاهدونه، وما رأيته من الجمهور حتى الآن بداية من عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا ثم في البحر الأحمر بخلاف الأصداء التي وصلتني من بلجيكا وأيضا العراق مع مشاركات الفيلم في العديد من المهرجانات وحتى النقاد والصحفيين والجمهور من مختلف الدول الذين حضروا الفيلم، تؤكد أن جميعهم تأثروا بالفيلم بالرغم من اختلاف لغاتهم وخلفياتهم وهو ما أسعدني وجعلني متحمس لأعرف رأي الجمهور المصري مع بداية طرحه بدور العرض المصرية لأنهم عائلتي وبيتي".

وكان فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حصل على جائزة لجنة التحكيم بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر مؤخرا، وأكد المخرج خالد منصور بعد تسلمه الجائزة، سعادته بتواجده في هذا المهرجان والذي يحمل له معزة خاصة جدا، وقام بإهداء الجائزة لكل الأشخاص الذين عملوا على الفيلم، وقال: "أهدي هه الجائزة أيضا للمدينة التي ألهمتني القاهرة".

وأضاف بكلمته: "انتهت رحلة البحر الأحمر، رحلة عظيمة بدأت في ٢٠٢١ بمشاركة سيناريو الفيلم في معمل البحر الأحمر وتطويره، وانتهت بأول عرض عربي وجائزة لجنة التحكيم التي يرأسها سبايك لي، واحد من أهم المخرجين في العالم، والذي أبدى إعجابه الشديد بالفيلم، وطلب أن يتم تصويره مع عصام عمر من شدة إعجابه بأدائه، أنا سعيد وفخور ومتحمس جدًا جدًا لعرض الفيلم في دور العرض بداية من ١ يناير".

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول (حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة.