حُكم على تاجرة المخدرات الأمريكية البريطانية جاسفين سانجا المعروفة باسم "ملكة الكيتامين" بالسجن 15 عاما بتهمة تزويد الممثل ماثيو بيري بالمخدر الذي أودى بحياته، وذلك وفقا للعديد من المواقع العالمية منها موقع "abc News".

كواليس حبس المتسببة في وفاة الراحل ماثيو بيري

وكشفت التقارير، أن تاجرة المخدرات الأمريكية البريطانية جاسفين سانجا، اعترفت بتعاونها مع تاجر مخدرات آخر لتزويد الممثل ماثيو بيري، نجم مسلسل "فريندز"، بعشرات قوارير الكيتامين، بما في ذلك الجرعة التي أدت إلى وفاته بجرعة زائدة في أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 54 عامًا.

وقالت سانجا، التي أمتثلت أمام المحكمة وهي مكبلة اليدين، إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها خلال جلسة النطق بالحكم في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت سانجا: "أشعر بخجلٍ عميقٍ من تأثير أفعالي على جميع العائلات الحاضرة اليوم"، وأنها بذلت قصارى جهدها لتكون إنسانةً أفضل، انهمرت دموعها بينما أدلت عائلة بيري بشهاداتٍ مؤثرةٍ حول أثر الجريمة عليها قبل النطق بالحكم عليها من قبل القاضية شيريلين بيس غارنيت.

زوجة والد ماثيو بيري تطالب بتوقيع أقصى عقوبة

وطالبت زوجة والد الراحل ماثيو بيري من القاضي خلال الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على جاسفين سانجا حتى لا تتسبب في إيذاء أشخاص آخرين.

وقالت زوجة والد بيري، ديبي بيري: "الألم الذي سببته لا يُمكن إصلاحه. من الواضح أن لديكِ موهبةً في جني المال، لكنكِ اخترتِ إيذاء الناس. يا له من أمرٍ محزن!".

وطلبت من القاضية "إنزال أقصى عقوبة سجن بهذه المرأة عديمة الرحمة حتى لا تتمكن من إيذاء عائلاتٍ أخرى مثل عائلتنا".

كواليس رحيل النجم ماثيو بيري

رحل نجم مسلسل "Friends" عن عالمنا يوم 28 أكتوبر عام 2023، بعدما وجد ميتًا في حوض استحمام منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأسفرت التحقيقات وقتها عن السبب وراء وفاته وهو تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الكيتامين، وسط الاشتباه بكل من حوله، ويعد النجم الراحل ماثيو بيري هو من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود بفترة التسعينيات وذلك بعد مشاركته بمسلسل "Friends" والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عامًا.

أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"





كندة علوش تعلق على أحداث لبنان: "يا رب تكون آخر الشدائد"



