إعلان

لي سانج بو يتصدر تريند "جوجل" بعد وفاته في ظروف غامضة

كتب : مصطفى حمزة

04:15 م 30/03/2026 تعديل في 04:15 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل النجم الكوري الراحل لي سانج بو قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل" مع تصاعد حالة الغموض حول أسباب وفاته يوم السبت الماضي.

ورفضت أسرة لي سانج بو، الكشف عن تفاصيل وفاته عن عمر ناهز 45 عاماً، في حين واصلت جهات التحقيق البحث وراء وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأعلنت الوكالة المعنية بإدارة أعمال الفنان الكوري الراحل، في بيان لها يوم السبت الماضي، عن وفاته داخل منزله، وأعربت عن أسفها لرحيله، مؤكدة أن قرار عدم الإفصاح عن سبب الوفاة يأتي احتراماً لخصوصية أسرته، مع مطالبة وسائل الإعلام والجمهور بعدم التوسع في التغطية أو محاولة إزعاج العائلة خلال هذه الفترة.

وعانى الفنان الراحل من أزمة قوية في عام 2022، بعد اتهامه بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تثبت التحاليل خلوه من تلك المواد، إذ تبين أنه كان يتلقى علاجاً بمضادات الاكتئاب، إثر معاناته من اضطرابات نفسية عقب وفاة والدته وأشقائه.

ويُعد الفنان الكوري لي سانج بو من أبرز نجوم الدراما الكورية، حيث شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة، ومنها: "مرة أخرى - Once Again"، و"شباب مايو - Youth of May"، و"كلاب الصيد - Bloodhounds"، و"توابل حبنا - Spice Up Our Love".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
انتبه.. تناول الطعام بهذه الطريقة يؤذي كليتيك وأنت لا تشعر
نصائح طبية

انتبه.. تناول الطعام بهذه الطريقة يؤذي كليتيك وأنت لا تشعر
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
أخبار المحافظات

"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
أخبار مصر

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
اقتصاد

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها