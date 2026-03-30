دخل النجم الكوري الراحل لي سانج بو قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل" مع تصاعد حالة الغموض حول أسباب وفاته يوم السبت الماضي.

ورفضت أسرة لي سانج بو، الكشف عن تفاصيل وفاته عن عمر ناهز 45 عاماً، في حين واصلت جهات التحقيق البحث وراء وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفاة لي سانج بو في ظروف غامضة

وأعلنت الوكالة المعنية بإدارة أعمال الفنان الكوري الراحل، في بيان لها يوم السبت الماضي، عن وفاته داخل منزله، وأعربت عن أسفها لرحيله، مؤكدة أن قرار عدم الإفصاح عن سبب الوفاة يأتي احتراماً لخصوصية أسرته، مع مطالبة وسائل الإعلام والجمهور بعدم التوسع في التغطية أو محاولة إزعاج العائلة خلال هذه الفترة.

وعانى الفنان الراحل من أزمة قوية في عام 2022، بعد اتهامه بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تثبت التحاليل خلوه من تلك المواد، إذ تبين أنه كان يتلقى علاجاً بمضادات الاكتئاب، إثر معاناته من اضطرابات نفسية عقب وفاة والدته وأشقائه.

معلومات عن الفنان لي سانج

ويُعد الفنان الكوري لي سانج بو من أبرز نجوم الدراما الكورية، حيث شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة، ومنها: "مرة أخرى - Once Again"، و"شباب مايو - Youth of May"، و"كلاب الصيد - Bloodhounds"، و"توابل حبنا - Spice Up Our Love".

أقرا ايضا

"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي

أول تعليق من ريهام عبدالغفور عقب تكريمها في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية



