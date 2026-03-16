"Sinners" يفوز بجائزة أفضل نص أصلي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98


كتب- مروان الطيب:

03:09 ص 16/03/2026

فيلم خطاة يفوز بجائزة أفضل نص أصلي

فاز فيلم الدراما والفانتازيا "Sinners" بجائزة أفضل نص أصلي، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 هذا العام.

يقام الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

فيلم "Sinners" مرشح لـ 16 جائزة أوسكار هذا العام، من ضمنها "أفضل مخرج"، "أفضل فيلم في العام"، "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول شقيقين يقرران العودة لبلدتهما، ليكتشفا أن ما ينتظرهما هو أكبر مما تخيلا وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة

وشارك ببطولة الفيلم كلا من مايكل بي جوردن، هايلي ساينفيلد، جيك أوكونول، سام مالون، تأليف وإخراج راين كوجلر.

حضر عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام منهم ، ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه.

ويقدم الحفل هذا العام الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، ويعرض في الشرق الأوسط عبر قنوات "Mbc"، و"OSN".

فيلم خطاة يفوز بجائزة أفضل نص أصلي الأوسكار 2026 الأوسكار بث مباشر الأوسكار

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
ليلة القدر في مصر ولا السعودية؟.. إجابات حاسمة من شيوخ وعلماء دين
ترامب: الصين تحصل على 90% من نفطها عبر مضيق هرمز وعليها المساعدة في فتحه
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار

