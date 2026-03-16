"Sinners" يفوز بجائزة أفضل نص أصلي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98

فاز فيلم الدراما والفانتازيا "Sinners" بجائزة أفضل نص أصلي، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 هذا العام.

يقام الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

فيلم "Sinners" مرشح لـ 16 جائزة أوسكار هذا العام، من ضمنها "أفضل مخرج"، "أفضل فيلم في العام"، "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول شقيقين يقرران العودة لبلدتهما، ليكتشفا أن ما ينتظرهما هو أكبر مما تخيلا وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة

وشارك ببطولة الفيلم كلا من مايكل بي جوردن، هايلي ساينفيلد، جيك أوكونول، سام مالون، تأليف وإخراج راين كوجلر.

حضر عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام منهم ، ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه.

ويقدم الحفل هذا العام الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، ويعرض في الشرق الأوسط عبر قنوات "Mbc"، و"OSN".