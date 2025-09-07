مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأسود (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت مريم بإطلالة بسيطة، ارتدت فيها فستانًا أسود أنيقًا مع مكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها سواء في تركيا أو في الوطن العربي.

يُذكر أن الفنانة مريم أوزرلي تشارك حاليًا في بطولة مسلسل "عائلة شاكر باشا"، وهو عمل درامي يعيد إحياء حقبة تاريخية مهمة من تاريخ تركيا، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التركية، منهم: ديفريم ياكوت، دينيز كابيزا، ونيلسو بيرفين أكتاش.

