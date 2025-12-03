كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن نفاد تذاكر عدد من عروض الأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الخامسة هذا العام، والتي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

ونشرت إدارة المهرجان صور بوسترات الأفلام التي نفذت تذاكرها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام وكتبت: "الزخم في المهرجان يتصاعد، وعدد من أبرز الأفلام نَفدت تذاكرها. استكشفوا ما تبقى من عروضنا واحجزوا مقاعدكم قبل أن تكتمل المزيد من القاعات".

وكانت الأفلام كالتالي: "مسألة حياة أو موت"، "العملاق"، "العميل السري"، "هجرة"، "كولونيا"، "مسحور"، "Giant".

من جانبه أعاد أمير المصري خبر نفاذ تذاكر فيلمه "Giant" عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كما كشف عن إقامة جلسة حوارية له ضمن الفعاليات وذلك يوم 8 ديسمبر.

كواليس فيلم "Giant"

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ومن المقرر في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 8 ديسمبر.

أفلام ينتظر عرضها أمير المصري

يشارك الفنان أمير المصري في فيلم "الست" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

آخر مشاركات أمير المصري في الدراما التلفزيونية

وكانت آخر مشاركات أمير المصري في في مصر بمسلسل "مليحة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في (السلوم)، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى (غزة) عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

وشارك ببطولة مسلسل "مليحة" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم دياب ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

اقرأ أيضا:

سما المصري تثير الجدل بعد إعلان ترشحها لمجلس النواب

بسبب محل حلوى شهير.. أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل تدمير سيارتها (فيديو)