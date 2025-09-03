أمير المصري يشارك بفيلمين في مهرجان لندن السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أمير المصري بفيلمين في مهرجان لندن السينمائي، ويشارك بـ 100 Nights of Hero كفيلم ختام المهرجان كما سيكون العرض الأول لفيلمه Giant.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 8 لـ 19 أكتوبر المُقبل.

يذكر أن فيلم 100 Nights of Hero تم عرضه في ختام مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 82.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.