بطولة ذا روك.. "فينيسيا السينمائي" يعرض فيلم "The Smashing Machine"

أقيم مساء اليوم الاثنين العرض العالمي الأول لفيلم الدراما " The Smashing Machine" المشارك ضمن الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان فينيسيا على فيسبوك، بث مباشر لكواليس العرض العالمي الأول للفيلم بحضور أبطاله وفريق العمل على رأسهم النجم الأمريكي ذا روك، والنجمة إيميلي بلانت.

وأقيم صباح اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا شهد حضور النجم ذا روك والنجمة إيميلي بلانت وخضعا لجلسة تصوير على هامش الفعاليات.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة الـ"UFC"، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

