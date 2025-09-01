جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي

كتب- مروان الطيب:

خطفت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت جورجينا الصور عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "فستان أحلامي مع فريق أحلامي، شكرا لشركائي في هذه الرحلة، وكونكم بجانبي، بحبكم".

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

