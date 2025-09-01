إعلان

جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي

06:06 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    جورجينا تخطف الأنظار من مهرجان فينيسيا
    جورجينا تخطف الأنظار من مهرجان فينيسيا
    جورجينا تخطف الأنظار من مهرجان فينيسيا
كتب- مروان الطيب:

خطفت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت جورجينا الصور عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "فستان أحلامي مع فريق أحلامي، شكرا لشركائي في هذه الرحلة، وكونكم بجانبي، بحبكم".

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

جورجينا رودريجز كريستيانو رونالدو مهرجان فينيسيا السينمائي
