غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية

كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم الأكشن Mission: Impossible: The Final Reckoning، في دور العرض المصرية ابتداءً من 21 مايو، وهو الجزء الأخير لواحدة من أكثر سلاسل الأفلام شهرة وتشويقًا في تاريخ السينما

في Mission: Impossible: The Final Reckoning ، يعود العميل إيثان هانت لمواجهة أخطر مهمة في مسيرته وهي القضاء على نظام ذكاء اصطناعي خارق يُعرف بـ"الكيان"، حيث خرج عن السيطرة وبات يهدد استقرار العالم بأكمله. وبين مطاردات ممتدة من أعماق المحيطات إلى أعالي السماء، يسابق إيثان وفريقه الزمن للحصول على شيفرة سرية مخفية داخل جهاز يُدعى "البودكوفا"، لا يعمل إلا بقطعة أخرى تُعرف بـ"الحبة السامة" والتي استولى عليها العدو القديم "جابرييل". وسط هذه الفوضى، يتوجب على إيثان أن يختار بين إنقاذ العالم أو حماية من تبقى له من عائلته ورفاقه لأن هذه المرة، لا عودة من الحساب الأخير

الفيلم من إنتاج توم كروز وكريستوفر ماكوايري، وإخراج كريستوفر ماكوايري، وتأليف كريستوفر ماكوايري وإريك جندرسن، ومستوحى من المسلسل التلفزيوني الأصلي الذي ابتكره بروس جيلر، يشارك في البطولة نخبة من النجوم أمام توم كروز منهم هايلي أتويل، فينج رامز، سايمون بيج، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، وغيرهم