شون بيكر وسلمان خان وإدريس ألبا ضمن حضور حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر

كتب : منى الموجي

01:14 م 11/12/2025
    سلمان خان ١
    فيصل بالطيور وإدريس ألبا
    فيصل بالطيور
    إدريس ألبا
    شون بيكر
    النجم الهندي سلمان خان
    النجم سلمان خان
    إدريس ألبا 2
    سلمان خان
    النجم إدريس ألبا
    إدريس ألبا 5
    إدريس ألبا 3

شهد حفل جولدن جلوب الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 10 ديسمبر على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حضور فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

وتواجد في الحفل عدد كبير من نجوم الفن السابع من مختلف أنحاء العالم، بينهم: المخرج العالمي شون بيكر رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان، النجم العالمي إدريس ألبا، والنجم الهندي سلمان خان.

وشهد الحفل الإعلان عن فوز الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بهات بجائزة "جولدن جلوب هورايزن".

