شهد حفل جولدن جلوب الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 10 ديسمبر على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حضور فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

وتواجد في الحفل عدد كبير من نجوم الفن السابع من مختلف أنحاء العالم، بينهم: المخرج العالمي شون بيكر رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان، النجم العالمي إدريس ألبا، والنجم الهندي سلمان خان.

وشهد الحفل الإعلان عن فوز الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بهات بجائزة "جولدن جلوب هورايزن".