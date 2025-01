يعرض 2025.. أرنولد شوارزنيجر في زي "بابا نويل" من كواليس فيلمه الجديد

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر تصوير مشاهده في فيلم الكوميديا "The Man with the Bag"، الذي يجسد خلاله شخصية "سانتا كلوز" وهي شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد، والتي تم تقديمها من قبل بالعديد من الأعمال سواء التليفزيونية أو السينمائية.

وظهر أرنولد في صور جديدة من كواليس التصوير بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث ظهر أرنولد مرتديًا زي "بابا نويل" الشهير ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا خلال العام الجاري.

وتدور أحداث فيلم "The Man with the Bag" في إطار من الأكشن والكوميديا، حول سرقة الحقيبة الخاصة بسانتا كلوز، الذي يستعين بأحد اللصوص من أجل العثور عليها، ويشارك ببطولة الفيلم كل من آلان ريتشون، توم جونسون، للمخرج الأمريكي آدم شانكمان.

وكان أخر ما عرض للنجم أرنولد شوارزنيجر هو مسلسل الرسوم المتحركة "Secret Level" عام 2024، والذي شارك خلاله بالأداء الصوتي.

يذكر أن أرنولد شوارزنيجر يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم الجريمة والاكشن "Kung Fury 2"، وفيلم الأكشن والفانتازيا "The Legend of Conan".

