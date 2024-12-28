في عيد ميلاده الـ 70.. هل يتوج دينزل واشنطن بجائزة الأوسكار الثالثة بمسيرته في 2025؟

كتب- مروان الطيب:

يحتفل النجم الأمريكي العالمي، دينزل واشنطن اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 70 هذا العام، ويعد دينزل هو أحد أبرز وألمع نجوم هوليوود في تاريخ السينما العالمية، وقدم العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا سواء نقديًا أو جماهيريًا.

ويترقب عشاق السينما حول العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 المقرر إقامته مطلع شهر مارس المقبل، وسط توقعات بترشح النجم دينزل واشنطن بفئة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الأكشن والإثارة "Gladiator" الذي عرض نهاية شهر نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 411 مليون دولار.

ورشح دينزل واشنطن مؤخرًا لجائزة "جولدن جلوب" عن نفس الفئة، وسط توقعات بقرب فوزه بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك نظرًا للدور المختلف كليًا الذي قدمه بأحداث فيلم "2Gladiator"، ليكون دينزل على موعد مع التاريخ بترشيحات الأوسكار النهائية المقرر الإعلان عنها بشهر يناير المقبل، قبل حفل توزيع الجوائز.

وجسد دينزل واشنطن بأحداث فيلم "2Gladiator" شخصية تاجر يشهد العديد من الألعاب القتالية في الكولوسيوم بروما.

وفاز دينزل واشنطن بجائزتي أوسكار بمسيرته السينمائية الحافلة، كانت الأولى "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم "Glory" عام 1990، وللمرة الثانية "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلم "Training Day" عام 2002.

يذكر أن، دينزل واشنطن ينتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الجريمة "High and Low"، والفيلم مقتبس من فيلم يحمل نفس الاسم للمخرج أكيرا كوروساوا عرض عام 1963.

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