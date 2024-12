مينا مسعود يستمتع بوقته مع خطيبته إميلي شاه في شوارع اليابان

كتب- مروان الطيب:

يستمتع الممثل الكندي العالمي مينا مسعود بوقته في اليابان، ونشر صورا وهو يتجول بعدد من الأماكن العامة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر مينا مسعود في الصور رفقة خطيبته الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية، إميلي شاه، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

ولمح مينا مسعود مؤخرًا عن قرب زواجه من خطيبته إميلي شاه، وذلك خلال تواجدهما معًا في لاس فيجاس بشهر أكتوبر الماضي، وسط توقعات وتكهنات من قبل جمهوره ومتابعيه بالإعلان عن زواجهما رسميًا خلال الفترة المقبلة.

كشف مينا مسعود عن خطوبته رسميًا من إميلي شاه، من خلال مقطع فيديو نشره عبر خاصية ستوري على حسابه بموقع "إنستجرام" بشهر مايو الماضي، وأعلن خطوبته خلال حواره مع مجلة "Hello" حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة.

وانتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.

وتعاقد "مينا مسعود" علي عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن، مينا مسعود ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون دولار.

