قدم الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ولاعبي الفريق، لفتة مميزة تجاه محمد شحاتة لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الأبيض المقامة حاليا أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.

ويشارك محمد شحاتة في مباراة الفارس الأبيض اليوم أمام اتحاد العاصمة، بشكل أساسي مع الفريق على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اللاعب في الفترة الحالية، المتمثلة في وفاة والده منذ أيام قليلة.

وارتدى محمد شحاتة لاعب الفارس الأبيض، شارة قيادة الفريق في مباراة اليوم، على الرغم من وجود أحمد فتوح على أرضية الملعب، إلا أن منحها لشحاتة جاء لدعمه بعد وفاة والده.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة، يوم 16 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 16 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف النهائي، بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

