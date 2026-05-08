مع صعود نادي بتروجيت للدوري المصري الممتاز موسم 2006-2007، كان لديه مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية، مما ساعد الفريق على تحقيق موسم مميز والبقاء في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ولم يكتف الفريق البترولي في موسمه الثاني بالدوري، بالقباء فقط بل أنه أصبح ضلعا في ثلاثي المقدمة بالدوري، حيث احتل المركز الثالث بجدول الترتيب، ليتأهل للمشاركة بالكونفدرالية، ويبرهن على الإمكانيات الكبيرة للفريق كمجموعة وأفراد أيضًا.

ومن اللاعبين الذين خطفوا الأنظار رفقة الفريق البرتولي في موسمه الثاني بالدوري المصري، كان لاعب الوسط علاء كمال، لذا حرص مصراوي على التواصل مع الأخير، للحديث معه عن مشواره في كرة القدم وكذلك معرفة أبرز مراحل مسيرته الرياضية.

إلى نص الحوار

بدايتك في كرة القدم وأبرز اللاعبين الذين لعبت معهم

وكأغلب لاعبي الكرة المصرية، بدأ كمال مشواره في كرة القدم من مباريات الشارع في مصر، قبل أن يتخذ خطوة أكبر ويذهب إلى اختبارات قطاع الناشئين في الأهلي عام 1995 ويتم قبوله لينضم بشكل رسمي إلى المارد الأحمر.

وتزامل علي مع عدد كبير من اللاعبين قطاع الناشئين بالأهلي، الذين أصبحوا فيما بعد نجوما على الساحة الرياضية في مصر، في مقدمتهم، أسامة حسني، عماد متعب، شريف إكرامي.

الإمكانيات الكبيرة التي كان يقدمها كمال مع قطاع الناشئين بالأهلي، جعلته مصدر ثقة في القطاع، لذلك كان يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأكبر منه في مراحل الناشئين.

أبرز المدربين الذي تمرنت تحت قيادتهم في قطاع الناشئين

وعن أهم المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم، في قطاع الناشئين بالأهلي أكد كمال علي، أنه تدرب تحت قيادة الكثير من المدربين الكبار بقطاع الناشئين، وعلى رأسهم، علاء ميهوب، ضياء السيد، ماهر همام، عبد المنعم شطه، أسامة عرابي، محمود صالح، مجدي طلبة، حسام البدري وفتحي مبروك.

ومسيرة كمال علي في النادي الأهلي، لم تتوقف فقط على مستوى قطاع الناشئين، بل تم تصعيده أكثر من مرة للفريق الأول، حيث كانت المرة الأولى مع توني أوليفرا، واستمر مع الفريق الأول بعد رحيله وقدوم البرتغالي مانويل جوزيه، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة الحقيقة مع الفريق.

الرحيل عن الأهلي ومسيرة مميزة في الدوري

وفي أغسطس 2004 قرر النادي الأهلي، الاستغناء عن كمال علي الذي لم يكن يبلغ 21 عاما آنذاك، لينتقل علي إلى أسمنت السويس مقابل 150 ألف جنيه، الذي كان يعد رقما كبيرا آنذاك بالنسبة للاعب شاب من قطاع الناشئين.

ورحلة علي في الدوري المصري الممتاز كانت مليئة بالأرقام المميزة، ولعل أبرزها حصد المركز الثالث مع بتروجيت بالدوري موسم 2007-2008، الذي يعتبرها علي الأفضل في مسيرته الكروية.

وأوضح صاحب الـ42 عاما، أنه تدرب مع الكثير من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، خلال مشواره في بطولة الدوري المصري، ومن بينهم، محمد عامر في أسمنت السويس، مختار مختار، حلمي طولان في بتروجيت، بالإضافة إلى طلعت يوسف في الاتحاد السكندري.

وعن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم في الدوري المصري، أكد أن محمود عبد الحكيم، وليد سليمان، عمرو حسن، أسامة محمد وأحمد شعبان.

لاعب كان يتمنى علي اللعب بجواره

وعلى الرغم من كل النجوم الذين تشارك كمال علي الملعب معهم، إلا أنه أكد أن هناك العديد من اللاعبين، كان يرغب في اللعب بجوارهم، من بينهم حسام غالي، الذي لعب معه مباريات قليل في قطاع الناشئين بالأهلي.

كما أوضح كمال أنه كان يتمنى اللعب بجانب كل من، محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو تريكة، بالإضافة إلى حازم أمام.

مفاوضات الزمالك مع كمال علي

وعقب سنوات قليلة من رحيل كمال عن الأهلي، وبشكل خاص خلال تواجده في صفوف أسمنت السويس، دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع لضم اللاعب، إلا أن الأمور لم تتم.

واتجه صاحب الـ42 عاما إلى مجال التدريب عقب اعتزاله كرة القدم، إذ يعمل حاليا كمدرب في صفوف فريق الوحدة الإماراتي.

