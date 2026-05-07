الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

"عدم المجازفة".. الزمالك يحسم موقف مشاركة بيزيرا في نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

09:01 ص 07/05/2026 تعديل في 04:41 م
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا ووالده
    خوان بيزيرا
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
    البرازيلي خوان بيزيرا
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك

يخضع البرازيلي خوان بيزيرا لاختبار طبي خلال المران الختامي لفريق نادي الزمالك في الجزائر، من أجل حسم موقفه من المشاركة في مواجهة اتحاد العاصمة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة في العاشرة مساء غدٍ السبت، على استاد 5 يوليو، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موقف مشاركة خوان بيزيرا

وكشف مصدر مطلع أن اللاعب يعاني من آلام في عضلات الحوض، دون وجود إصابة عضلية قوية، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم الدفع به في المباراة الماضية أمام سموحة، تجنبًا لتفاقم حالته.

وأضاف المصدر أن مشاركة بيزيرا في المباراة تظل واردة، ولكن بشكل جزئي، وفقًا لنتيجة الاختبار الطبي ومدى جاهزيته البدنية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يفضّل عدم المجازفة باللاعب حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

أريد أن أكون قدوة حسنة.. محمد صلاح يكشف أمنيته الأخيرة داخل ليفربول
