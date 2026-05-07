نعى نادي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، والد اللاعب محمد شحاتة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتقدم مجلس إدارة النادي، إلى جانب جميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما أعرب النادي عن تمنياته بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، مؤكدًا أن جميع مكونات القلعة البيضاء تشارك اللاعب حزنه في هذا الظرف الصعب.