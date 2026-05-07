تفاصيل استعدادات نادي الزمالك في الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك تدريبه في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد 5 يوليو 1962.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للفريق، معتمد جمال، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل شرح بعض الجوانب الفنية والخطط التكتيكية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات.

استعدادات الزمالك في الجزائر لنهائي الكونفدرالية

وكان الفريق قد اكتفى بخوض تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم مساء أمس، عقب وصول البعثة إلى الجزائر، في إطار تخفيف الأحمال البدنية بعد رحلة السفر.

يُذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى الجزائر أمس الأربعاء، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة التي تمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو حسم اللقب الإفريقي.