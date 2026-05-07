مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل استعدادات نادي الزمالك في الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة

كتب : محمد خيري

01:47 م 07/05/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وشباب بلوزداد (6)
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (14)
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    هدف الزمالك في مرمى بيراميدز
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 21 صورة
    الزمالك
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وبيراميدز (1)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي والزمالك (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 21 صورة
    الزمالك
  • عرض 21 صورة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك تدريبه في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد 5 يوليو 1962.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للفريق، معتمد جمال، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل شرح بعض الجوانب الفنية والخطط التكتيكية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات.

استعدادات الزمالك في الجزائر لنهائي الكونفدرالية

وكان الفريق قد اكتفى بخوض تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم مساء أمس، عقب وصول البعثة إلى الجزائر، في إطار تخفيف الأحمال البدنية بعد رحلة السفر.

يُذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى الجزائر أمس الأربعاء، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة التي تمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو حسم اللقب الإفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
رياضة محلية

3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
التعليم تعلن إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للترم الثاني إلكترونيًا
مدارس

التعليم تعلن إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للترم الثاني إلكترونيًا

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا