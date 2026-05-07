فرنسا تُعدّ مساعدات مالية لشركات الطيران المتضررة من ارتفاع أسعار الوقو

كتب : وكالات

02:45 م 07/05/2026

علم فرنسا

أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت أن الحكومة الفرنسية تستعد لتقديم مساعدات مالية لشركات الطيران المتضررة من الارتفاع الكبير في تكاليف وقود الطائرات الناتج عن الحرب والتوترات الجارية في المنطقة.

وأوضح تاباروت، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن شركات الطيران تواجه صدمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية على استعداد لتقديم الدعم اللازم لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الإجراءات التي تدرسها الحكومة تشمل تمديد المهل الزمنية الخاصة بدفع الضرائب، إلى جانب توفير دعم للتدفقات النقدية للشركات الأكثر تضرراً وضعفاً داخل قطاع الطيران.

وفي السياق نفسه، تبحث السلطات الأوروبية عن وسائل لتجنب حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران خلال فصل الصيف، بعدما حذرت بعض شركات الطيران من احتمالية مواجهة نقص في وقود الطائرات خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد أوروبا بشكل كبير على واردات الوقود القادمة من الشرق الأوسط، إذ يتم استيراد نحو 75 في المئة من وقود الطائرات المستخدم في القارة الأوروبية من دول المنطقة.

من جهته، أكد مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس أن شركات الطيران لا تزال ملزمة بتعويض المسافرين عن الرحلات الملغاة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مشدداً على أن زيادة تكاليف الوقود لا تُصنف ضمن الظروف الاستثنائية التي تبرر عدم دفع التعويضات للمسافرين.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أوضح المسؤول الأوروبي أن ارتفاع أسعار الوقود لا يمنح شركات الطيران حق التنصل من التزاماتها تجاه الركاب وفق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق المسافرين.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة لشركات الطيران خلال الساعات المقبلة، تتعلق بتوضيح بعض القواعد المنظمة لحقوق الركاب في ظل تداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط على قطاع الطيران الدولي.

784 مليون دولار أموال ساخنة خرجت من بورصة مصر خلال أسبوع
