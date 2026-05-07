الدقهلية تشيع جنازة إسلام سعيد أول شهيد مصري في الحرب على لبنان

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وصول كميات القمح الموردة إلى مراكز التجميع والصوامع بالمحافظة إلى 100 ألف و331 طنًا منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري، مؤكدًا استمرار أعمال الاستلام وفق الضوابط والمعايير المحددة.

إشادة بتوريد 100 ألف طن قمح في سوهاج

وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي يقوم به مزارعي سوهاج في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التزامهم بتوريد المحصول الاستراتيجي يعكس وعيًا كبيرًا بأهمية توفير احتياجات الدولة من القمح وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد اللواء طارق راشد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين خلال موسم التوريد.

استبعاد كميات غير مطابقة للمواصفات

وأوضح محافظ سوهاج أن لجان الفحص الفني استبعدت نحو 1800 طن من الأقماح لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق معايير الجودة حفاظًا على سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأشار إلى أن أعمال الفحص تتم بدقة داخل مواقع الاستلام المختلفة لضمان توريد أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.

توجيهات بسرعة صرف المستحقات

ووجه المحافظ بسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين وفق الأسعار المعلنة رسميًا، والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مع متابعة انتظام عمليات التوريد داخل جميع الشون والصوامع.

كما كلف غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، خاصة مع وصول المساحات المنزرعة بالقمح داخل المحافظة إلى نحو 199 ألف فدان، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.