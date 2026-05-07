19 مليار دولار استثمارات متوقعة للزراعة وتصدير الخضروات بحلول 2032

توقعت شركة فيريفايد ماركت ريسيرش (Verified Market Research) لأبحاث السوق، نمو حجم استثمارات زراعة وتصدير الخضروات إلى نحو 19.2 مليار دولار بحلول 2032.

وأشارت الشركة في تقريرها الذي اطلعت عليه "مصراوي" إلى أن سوق الخضروات والفاكهة في مصر تتوسع مدفوعة بزيادة الطلب المحلي والتصديري، بجانب ارتفاع الوعي الغذائي باتجاه الأغذية الصحية والطازجة.

ويعكس هذا النمو، حسب التقرير، اعتماد مصر على مزاياها الزراعية الطبيعية، حيث تتيح الظروف المناخية إنتاج الخضروات والفاكهة على مدار العام، ما يعزز من وفرة المعروض محليًا ويقوي القدرة التصديرية للأسواق الإقليمية، خاصة الشرق الأوسط وأوروبا.

الطلب على الغذاء الصحي يقود نمو السوق

تشهد السوق المصرية تحولًا في أنماط الاستهلاك، مع تزايد الإقبال على المنتجات الطازجة والعضوية، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن الطلب على المنتجات العضوية ارتفع بنحو 35% بين 2019 و2022، مدفوعًا بتغير العادات الغذائية.

ويبرز هذا الاتجاه في الفاكهة والخضروات، باعتبارها مكونات أساسية في الأنظمة الغذائية الصحية، حسب التقرير، وهو ما يدعم التوسع في الزراعة العضوية واعتماد أساليب إنتاج أكثر استدامة.

واطلع "مصراوي" على تقرير لوزارة الزراعة النيوزيلاندية كشف عن تصدّر الحمضيات منفردة بحصة 47.21% من صادرات مصر الزراعية بقيمة 1,227 مليار دولار، بينما تبلغ صادرات قيمة الخضروات نحو 1,215 مليار دولار، أما الفاكهة فتسجل إجمالي صادرات بنحو 1,321 مليار دولار.

تحديات تكلفة الإنتاج والتكنولوجيا

ورغم فرص نمو السوق، يواجه القطاع تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ ارتفعت تكاليف الزراعة بنحو 40% نتيجة التضخم وضعف الاعتماد على الميكنة الزراعية الحديثة، وفق تقرير "فيريفايد ماركت ريسيرش".

ووفق التقرير، فإن محدودية الوصول إلى تقنيات الري الحديثة وأنظمة التخزين المتطورة يزيد فقد ما بعد الحصاد، وهو ما يقلل كفاءة السوق ويؤثر على القدرة التنافسية للمنتجين الصغار والمتوسطين.

توسع الاستثمارات الزراعية بمصر

تعزز مشروعات التوسع الزراعي، لا سيما بمناطق الصحراء الغربية والدلتا، إنتاج الخضروات والفاكهة، إذ ارتفع الإنتاج الزراعي ببعض المناطق بنحو 22%، حسب "فيريفايد ماركت ريسيرش".

وتستهدف هذه المشروعات تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات الزراعية، عبر إدخال أنظمة ري حديثة وزيادة المساحات المزروعة.

ومن المتوقع أن تستمر السوق في النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعة بارتفاع الطلب على الغذاء الصحي وتوسع الزراعة العضوية ودعم حكومي لتحديث القطاع الزراعي وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.

كما تشير تقديرات "فيريفايد ماركت ريسيرش" إلى أن مصر ستصبح أحد اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في سوق الخضروات والفاكهة بفضل تنوع إنتاجها الزراعي وموقعها الإستراتيجي.