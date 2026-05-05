تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري المصري "دوري نايل".

وحقق الأحمر الفوز على حساب إنبي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل توقف رصيد فريق إنبي، عند النقطة رقم 36 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

