الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

"جولة الختام".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على إنبي بالدوري

كتب : يوسف محمد

10:07 م 05/05/2026
    سجود شوبير بعد هدف الأهلي
    احتفال مصطفى شوبير بعد هدف الأهلي
    جماهير الاهلي
    مشجعي الأهلي على المقهي
    الأهلي وإنبي (5)
    تحية جمهور الأهلي للاعب إنبي محمود كهربا
    تحية جمهور الأهلي للاعب إنبي محمود كهربا
    الأهلي وإنبي (3)
    الأهلي وإنبي (4)
    الأهلي وإنبي (2)
    الأهلي (4) (1)
    الأهلي (3) (1)
    الأهلي (2) (1)
    الأهلي (1) (1)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري المصري "دوري نايل".

وحقق الأحمر الفوز على حساب إنبي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل توقف رصيد فريق إنبي، عند النقطة رقم 36 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري "تغطية محدثة"

مخالفة لقانون الفيفا.. تمزق شورت شوبير يثير الجدل في مباراة الأهلي وإنبي

موعد مباراة الأهلي القادمة الأهلي وإنبي الدوري المصري

