انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بتقدم الأحمر بهدفين دون في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري

وسجل نجم الأهلي حسين الشحات الهدف الأول في مرمي إنبي في الدقيقة ال8 من عمر الشوط الأول من المباراة بينما سجل الهدف الثاني للأهلي أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال 21 من عمر المباراة.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة

