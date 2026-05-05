الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

فيديو أهداف الأهلي في مرمى إنبي في جولة الحسم بالدوري

كتب : محمد الميموني

09:27 م 05/05/2026 تعديل في 09:31 م

حسين الشحات

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بتقدم الأحمر بهدفين دون في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري
وسجل نجم الأهلي حسين الشحات الهدف الأول في مرمي إنبي في الدقيقة ال8 من عمر الشوط الأول من المباراة بينما سجل الهدف الثاني للأهلي أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال 21 من عمر المباراة.

وحتى الأن الأهلي متقدم على إنبي بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة
ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة

احمد سيد زيزو

رضا عبد العال ينتقد عبر مصراوي تعيين الغازي وناجي حكام لمباراتي الأهلي والزمالك

طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباريات الحسم بالدوري

الدوري المصري الأهلي إنبي

"غادر باكيا".. إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وإنبي بالدوري
