إشارة شوبير واحتفال الشحات وزيزو.. أفضل 12 صورة من الشوط الأول لمباراة

انتهي الشوط الأول من مباريات الجولة السادسة من مرحلة الحسم المقامة اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام اليوم مباريات، الأهلي وإنبي، والزمالك وسموحة، وبيراميدز وسيراميكا وكليوباترا.

الأهلي وإنبي.. نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم

وتشير نتائج الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0 علي إنبي، تعادل الزمالك 0-0 مع سموحة، وتعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1.

وينفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث 50 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الشوط الأول من مباريات اليوم

1 - الزمالك 51 نقطة

2 - بيراميدز 51 نقطة

3 - الأهلي 50 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5 - المصري البورسعيدي 40 نقطة

6 - إنبي 36 نقطة

7 - سموحة 32 نقطة

