توقعات جماهير المنيا لبطل الدوري المصري

شهدت محافظة المنيا إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين على المقاهي والأندية لمتابعة مباريات الأهلي والزمالك، فضلاً عن ترقب نتيجة مباراة بيراميدز، بعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري .

وأجرى "مصراوي" بثاً مباشراً من مدينة المنيا، للتعرف على آراء المواطنين والذين أكدوا صعوبة هذا الموسم على جميع الفرق في ظل تعثر الأهلي عدة مرات، وسيطرت فريق الزمالك على مقدمة الدوري منذ بداية الموسم .

وتجمع مواطنون أمام الشاشات العملاقة بنادي المنيا الرياضي، والذي حرص على وضع تشغيل شاشتين، واحدة لإذاعة مباراة الأهلي، والأخرى لمباراة الزمالك .