الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 1
21:00

الهلال

الأهلى أم الزمالك أم بيراميدز؟.. توقعات جماهير المنيا لبطل الدوري المصري - فيديو وصور

كتب : جمال محمد

08:51 م 05/05/2026
    توقعات جماهير المنيا لبطل الدوري المصري
شهدت محافظة المنيا إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين على المقاهي والأندية لمتابعة مباريات الأهلي والزمالك، فضلاً عن ترقب نتيجة مباراة بيراميدز، بعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري .

وأجرى "مصراوي" بثاً مباشراً من مدينة المنيا، للتعرف على آراء المواطنين والذين أكدوا صعوبة هذا الموسم على جميع الفرق في ظل تعثر الأهلي عدة مرات، وسيطرت فريق الزمالك على مقدمة الدوري منذ بداية الموسم .

وتجمع مواطنون أمام الشاشات العملاقة بنادي المنيا الرياضي، والذي حرص على وضع تشغيل شاشتين، واحدة لإذاعة مباراة الأهلي، والأخرى لمباراة الزمالك .

