مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 1
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

رئيس قناة الأهلي السابق: "أتمنى فوز الزمالك بالدوري وليس بيراميدز"

كتب : هند عواد

08:32 م 05/05/2026 تعديل في 08:43 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد العدل (1)
  • عرض 9 صورة
    المنتج محمد العدل
  • عرض 9 صورة
    محمد العدل (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد العدل (2)
  • عرض 9 صورة
    المنتج محمد العدل
  • عرض 9 صورة
    المنتج محمد العدل
  • عرض 9 صورة
    محمد العدل يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد العدل يحضر صلاة جنازة والد العامل فاروق (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمنى محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، في حالة عدم تتويج الأهلي به.

الزمالك في صدارة الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز بنفس عدد النقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويواجه الأهلي إنبي حاليا، فيما يستضيف سموحة نظيره الزمالك، ويواجه بيراميدز سيراميكا كليوباترا، وذلك في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

محمد العدل يتمنى فوز الزمالك بالدوري المصري

كتب محمد العدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا كان لابد أن يكسب أحد الدورى غير الأهلي.. فأتمنى أن يكون الزمالك وليس بيراميدز.. شكرا لتفهمكم".

اقرأ أيضًا:

جماهير الزمالك توجه رسالة لمشجع الاتحاد السكندري المتوفى (صورة)

فشل الاختبار.. سر وجود بيزيرا على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سموحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
علاقات

يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
زووم

"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
مخالفة لقانون الفيفا.. تمزق شورت شوبير يثير الجدل في مباراة الأهلي وإنبي
رياضة محلية

مخالفة لقانون الفيفا.. تمزق شورت شوبير يثير الجدل في مباراة الأهلي وإنبي
الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
البنك المركزي يسحب أقل فائض سيولة من البنوك لأول مرة منذ 4 سنوات
أخبار البنوك

البنك المركزي يسحب أقل فائض سيولة من البنوك لأول مرة منذ 4 سنوات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها