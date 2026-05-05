تمنى محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، في حالة عدم تتويج الأهلي به.

الزمالك في صدارة الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز بنفس عدد النقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويواجه الأهلي إنبي حاليا، فيما يستضيف سموحة نظيره الزمالك، ويواجه بيراميدز سيراميكا كليوباترا، وذلك في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

محمد العدل يتمنى فوز الزمالك بالدوري المصري

كتب محمد العدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا كان لابد أن يكسب أحد الدورى غير الأهلي.. فأتمنى أن يكون الزمالك وليس بيراميدز.. شكرا لتفهمكم".

