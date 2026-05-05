يلاقي فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

واستقر كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لبيراميدز، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سيراميكا في مباراة اليوم.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي ومحمد حمدي

خط الوسط: حامد حمدان، مهند لاشين ومحمود زلاكا

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو وفيستون ماييلي.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري الموسم الحالي

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

