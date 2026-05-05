مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"عودة قطة".. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

كتب : يوسف محمد

01:54 م 05/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3) (1)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز (9)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

واستقر كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لبيراميدز، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سيراميكا في مباراة اليوم.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي ومحمد حمدي

خط الوسط: حامد حمدان، مهند لاشين ومحمود زلاكا

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو وفيستون ماييلي.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري الموسم الحالي

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 46 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري

تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي بيراميدز الدوري المصري بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي
أخبار مصر

مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي
بعد فشل "محاربة الصحراء" في شباك التذاكر.. بالأرقام أفشل الأفلام في تاريخ
أجنبي

بعد فشل "محاربة الصحراء" في شباك التذاكر.. بالأرقام أفشل الأفلام في تاريخ
جورجينا تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Met Gala" 2026
زووم

جورجينا تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Met Gala" 2026
من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟
حوادث وقضايا

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز