"سجل وصنع".. ماذا قدم محمود كهربا في مبارياته السابق أمام الأهلي؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدوري، التي يمكن أن تحسم بطل المسابقة اليوم.

وتقام ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو، في مرحلة تتويج البطل بالدوري، إذ سيلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة، فيما سيلاقي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر إقامة المباريات الثلاث، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم بالدوري

ويبحث عشاق كرة القدم عن القنوات، التي من المقرر أن تنقل المباريات الثلاث اليوم، في مرحلة الحسم بالدوري المصري "دوري نايل".

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري اليوم، عبر قناة "أون سبورت 1"، على أن تقام مباراة الأهلي وإنبي، عبر قناة "أون سبورت ماكس"، فيما تنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر شاشة "أون سبورت بلس".

ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة، يليه فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وياتي من خلفهما النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة.

