مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم بالدوري

كتب : يوسف محمد

12:36 م 05/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري الممتاز (8)
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري الممتاز (1)
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري الممتاز (5)
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري الممتاز (4)
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدوري، التي يمكن أن تحسم بطل المسابقة اليوم.

وتقام ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء 5 مايو، في مرحلة تتويج البطل بالدوري، إذ سيلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة، فيما سيلاقي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر إقامة المباريات الثلاث، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم بالدوري

ويبحث عشاق كرة القدم عن القنوات، التي من المقرر أن تنقل المباريات الثلاث اليوم، في مرحلة الحسم بالدوري المصري "دوري نايل".

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري اليوم، عبر قناة "أون سبورت 1"، على أن تقام مباراة الأهلي وإنبي، عبر قناة "أون سبورت ماكس"، فيما تنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر شاشة "أون سبورت بلس".

ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة، يليه فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وياتي من خلفهما النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة.

أقرأ أيضًا:

"صدارة بيضاء".. جدول ترتيب مرحلة تتويج البطل بالدوري المصري قبل مباريات اليوم

مصراوي يكشف: هل يتولى حسام البدري تدريب الأهلي في الموسم الجديد وموقف الخطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري نادي الزمال الزمالك وسموحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تضامن مصر مع الإمارات.. تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد
أخبار مصر

تضامن مصر مع الإمارات.. تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد
تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
رياضة محلية

تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي
أخبار مصر

مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي
جورجينا تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Met Gala" 2026
زووم

جورجينا تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Met Gala" 2026
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز