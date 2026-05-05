موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم الثلاثاء، المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025/26.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدرين قبل الجولات الأخيرة من البطولة.

أما إنبي فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد " القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

