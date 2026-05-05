موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة

المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟

يستعد الفريق الأول بنادي بيراميدز لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري

وتقام مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء 5 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري الموسم الحالي

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 50 نقطة.

وفي المقابل يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 43 نقطة.

نتيجة مباراة بيراميدز الماضية بالدوري المصري

وكان فريق بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب نظيره إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟



