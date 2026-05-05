مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟

كتب : محمد خيري

10:51 ص 05/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (24) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (17) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (22) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (19) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض الأهلي مواجهته المرتقبة أمام إنبي، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حسابات معقدة تُحاصر حظوظه في سباق اللقب، بعدما بات مصيره خارج يديه.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويواجه فريق الأهلي نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى، من المرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، خلف كل من الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف، برصيد 50 نقطة، مع تبقي جولتين فقط على ختام المسابقة، ما يجعل هامش المناورة محدودًا للغاية.

فرصة الأهلي للفوز بالدوري

وتتمثل الفرصة الوحيدة للأهلي في التتويج باللقب في تحقيق الفوز خلال مباراتيه المتبقيتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي، بالتزامن مع خسارة الزمالك لإحدى مباراتيه، وتعثر بيراميدز في مواجهتيه المقبلتين، وهو سيناريو معقد يتطلب سقوط المنافسين في ثلاث مباريات من أصل أربع.

ورغم صعوبة المهمة، يتمسك الأهلي بحظوظه الحسابية، ساعيًا لتحقيق الانتصار أولًا، ثم انتظار ما ستسفر عنه نتائج منافسيه، في جولة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على اللقب.

وفي المقابل، تبقى فرص الأهلي قائمة أيضا في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، حيث يحتاج لتعثر الزمالك، في مباراة بالخسارة، مع استمرار بيراميدز في تحقيق النتائج الإيجابية،
أو تعثر بيراميدز في مباراتيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
شئون عربية و دولية

بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)