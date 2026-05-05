يخوض الأهلي مواجهته المرتقبة أمام إنبي، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حسابات معقدة تُحاصر حظوظه في سباق اللقب، بعدما بات مصيره خارج يديه.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويواجه فريق الأهلي نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى، من المرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، خلف كل من الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف، برصيد 50 نقطة، مع تبقي جولتين فقط على ختام المسابقة، ما يجعل هامش المناورة محدودًا للغاية.

فرصة الأهلي للفوز بالدوري

وتتمثل الفرصة الوحيدة للأهلي في التتويج باللقب في تحقيق الفوز خلال مباراتيه المتبقيتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي، بالتزامن مع خسارة الزمالك لإحدى مباراتيه، وتعثر بيراميدز في مواجهتيه المقبلتين، وهو سيناريو معقد يتطلب سقوط المنافسين في ثلاث مباريات من أصل أربع.

ورغم صعوبة المهمة، يتمسك الأهلي بحظوظه الحسابية، ساعيًا لتحقيق الانتصار أولًا، ثم انتظار ما ستسفر عنه نتائج منافسيه، في جولة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على اللقب.

وفي المقابل، تبقى فرص الأهلي قائمة أيضا في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، حيث يحتاج لتعثر الزمالك، في مباراة بالخسارة، مع استمرار بيراميدز في تحقيق النتائج الإيجابية،

أو تعثر بيراميدز في مباراتيه.