مصراوي يكشف كواليس جلسة عبدالله السعيد والتعهد قبل مواجهة سموحة

كيف يفوز الأهلي على إنبي في مباراة اليوم بـ الدوري المصري؟ (تحليل رقمي)

فأل خير وآخرها بيراميدز.. ماذا قدم الزمالك بصافرة الغازي قبل مواجهة سموحة؟

كشف موقع “مصراوي” كواليس جلسة تحفيزية عقدها عبدالله السعيد مع لاعبي الزمالك، استعدادًا لمواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لمصدر مطلع، شهدت الجلسة حديثًا من السعيد، بمشاركة عمر جابر، شدد خلاله الثنائي على ضرورة العودة إلى طريق الانتصارات في مباراة اليوم، من أجل الاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري.

وأكد السعيد للاعبين أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى تحقيق الفوز، سواء في مباراتي الدوري أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا، أو في مواجهتي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة ذهابًا وإيابًا.

وأشار المصدر إلى أن لاعبي الزمالك تعهدوا خلال الجلسة بإسعاد الجماهير، والعودة إلى الانتصارات بداية من مواجهة سموحة، مع السعي لتعويض الخسارة الأخيرة أمام الأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في صراع قوي على اللقب.