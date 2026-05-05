الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

مصراوي يكشف كواليس جلسة عبدالله السعيد والتعهد قبل مواجهة سموحة

كتب : محمد خيري

09:00 ص 05/05/2026
  عبدالله السعيد
  • عرض 5 صورة
    عبدالله السعيد
  عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد
  عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد
  عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد

كشف موقع “مصراوي” كواليس جلسة تحفيزية عقدها عبدالله السعيد مع لاعبي الزمالك، استعدادًا لمواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لمصدر مطلع، شهدت الجلسة حديثًا من السعيد، بمشاركة عمر جابر، شدد خلاله الثنائي على ضرورة العودة إلى طريق الانتصارات في مباراة اليوم، من أجل الاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري.

وأكد السعيد للاعبين أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى تحقيق الفوز، سواء في مباراتي الدوري أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا، أو في مواجهتي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة ذهابًا وإيابًا.

وأشار المصدر إلى أن لاعبي الزمالك تعهدوا خلال الجلسة بإسعاد الجماهير، والعودة إلى الانتصارات بداية من مواجهة سموحة، مع السعي لتعويض الخسارة الأخيرة أمام الأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في صراع قوي على اللقب.

الزمالك سموحة الدوري المصري عبدالله السعيد

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026 رسميًا
أخبار مصر

للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026 رسميًا
سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)