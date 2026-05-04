مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

تحدث لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال، عن مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وقال رضا عبد العال عبر تصريحات خاصة لمصراوي: "نفسي أفهم حاجة، هو مفيش غير محمود ناجي و محمد الغازي، أكيد في حكام كتير جداً، مش فاهم كل مباريات الأهلي والزمالك هما نفس الحكام؟".

وأضاف عبد العال: "عندنا في لجنة الحكام أكتر من 100 حكم مفيش غير دول يحكموا للأهلي والزمالك وبرضه ماتش بيراميدز والزمالك الأخير كان بيحكمه محمود ناجي" مطالبا اللجنة: "غيروا بقى.. مش فاهم في إيه؟.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام المصرية أعلنت عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري بقيادة محمد الغازي.

بينما يقود مباراة الأهلي وإنبي محمود ناجي في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بتتويج الدوري المصري

