تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، عن رأيه في موسم الزمالك الحالي، قبل مباراته المهمة أمام سموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وقال رضا عبد العال عبر تصريحات خاصة لمصراوي:" لو الزمالك خسر قدام سموحة هطلع بردو أسقفله لأن رغم ظروف اللاعبين والإدارة والأزمة المالية اللي في النادي عاملين موسم كبير واداء مميز جداً وان شاء الله يكسبوا الدوري لأنهم يستحقونه بجدارة".

وأضاف عبد العال: "الزمالك عنده ازمة مالية وبيبيع اللاعبين الأساسين عشان يصرف على باقي الفرقه وبرضه متصدر الدوري وعامل موسم كبير ولا اتاثر، والأهلي جايب لاعيبة بالمليارات واحتمال يخسر الدوري".

وأختتم رضا عبدالعال :"الزمالك يستحق ياخد الدوري والأهلي عمل موسم وحش ولازم الكل يعترف بكده".