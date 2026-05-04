مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

"الدنيا مقلوبة".. شبانة يكشف ما يحدث في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

كتب : محمد خيري

10:57 ص 04/05/2026 تعديل في 11:13 ص
أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الجدل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إمكانية تعديل نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، بما يسمح بزيادة عدد الأندية المشاركة من بعض الدول.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الدنيا مقلوبة في إفريقيا، وهناك نقاشات وتقارير تتحدث عن إضافة نادي ثالث من بعض الدول للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" البعض يشير إلى أن هذا القرار قد يتم تطبيقه بدءًا من الموسم المقبل، بينما يرى آخرون أن الهدف منه هو ضمان مشاركة النادي الأهلي في البطولة".

رئيس الكاف مطالب بضرورة إيجاد حل لمشاركة الأهلي

وأضاف: "سبق أن تحدثت وقولت أن رئيس الكاف مطالب بضرورة إيجاد حل لمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لقيمته التسويقية الكبيرة، باعتباره من أكثر الأندية جماهيرية في القارة".

وتابع: "هناك مقترحات بزيادة عدد الأندية إلى ثلاثة من بعض الدول، ليشارك الأهلي، على أن يتم التراجع عنها في الموسم التالي، بدعوى ضغط المباريات".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الأمر لا يتعلق بالأهلي فقط، فهناك أيضًا أزمة في المغرب بين الرجاء والوداد، وقد تتحول هذه التطورات إلى أزمة تسويقية كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه إدارة البطولة".

بقرار من ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ تأمين ممرات الملاحة في مضيق هرمز
بقرار من ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ تأمين ممرات الملاحة في مضيق هرمز
دراسة: الخبز قد يسبب زيادة الوزن دون الإفراط في السعرات
تحرك من "قومي الطفولة" بشأن واقعة مدرسة "هابي لاند".. دعم نفسي وقانوني
شاكيرا تتصدر التريند بعد حفل البرازيل.."تأخرت أكثر من ساعة عن موعدها"-صور
بشير التابعي: لازم الزمالك يرد على فرج عامر.. والأهلي لسه عنده فرصة

مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
الصحة تُغلق جناح الإقامة وتوقف عمليات الولادة بدار الفؤاد في أكتوبر
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة