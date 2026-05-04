الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

إلغاء رحلات جماهير الزمالك بالتقسيط إلى الجزائر.. التفاصيل كاملة

كتب : محمد خيري

08:00 ص 04/05/2026

جماهير الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك إلغاء رحلات جماهير الفريق إلى الجزائر، والتي كان من المقرر تنظيمها بنظام التقسيط، وذلك بسبب عدم اكتمال العدد المطلوب من المشجعين للمشاركة في الرحلة.

ويأتي هذا القرار رغم إعلان النادي في وقت سابق، بالتعاون مع إحدى الشركات، عن تنظيم برنامج متكامل لسفر الجماهير إلى الجزائر، من أجل دعم الفريق في مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم 9 مايو الجاري.

تفاصيل عرض سفر جماهير الزمالك للجزائر

وكان العرض يتضمن تسهيلات كبيرة للجماهير، شملت السفر ذهابًا وعودة في نفس يوم المباراة، إلى جانب توفير التأشيرة وتذاكر الطيران، فضلًا عن تذكرة حضور اللقاء داخل الملعب، في إطار سعي الإدارة لتسهيل مهمة دعم الفريق في واحدة من أهم مواجهات الموسم.

كما أتاح النادي إمكانية سداد تكلفة الرحلة بنظام التقسيط الميسر لمدة تصل إلى 12 شهرًا دون فوائد، ودون الحاجة إلى مقدم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة لتحديد بطل البطولة القارية.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

محمد منير ناعيًا هاني شاكر: فقدنا صاحب قيمة فنية وأخلاق رفيعة
موقع أكسيوس يكشف تفاصيل التحرك الأمريكي الجديد في مضيق هرمز
لحسم اللقب.. المباريات المتبقية لأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
قلبي يحترق وبمن حضر.. قصة تعليقات عمرو أديب على هزائم الزمالك أمام الأهلي
