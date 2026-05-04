فتوح وبيزيرا.. 6 من لاعبي الزمالك مهددون بالغياب عن موقعة حسم الدوري

كتب : محمد خيري

09:02 ص 04/05/2026 تعديل في 10:07 ص

شيكو بانزا وخوان بيزيرا

يواجه الزمالك خطر فقدان عدد من لاعبيه في المباراة الحاسمة بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، في ظل تهديد الإيقاف الذي يلاحق 6 عناصر أساسية بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة، حيث سيكون على عدد من اللاعبين الحذر من الحصول على بطاقة صفراء قد تحرمهم من الظهور في اللقاء الختامي أمام سيراميكا كليوباترا.

سداسي الزمالك مهدد بالغياب:

تشمل قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من:
محمود حمدي الونش
محمد إبراهيم
أحمد فتوح
محمود بنتايك
خوان بيزيرا
ناصر منسي

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 50 نقطة، متفوقًا على بيراميدز بفارق المواجهات المباشرة، ما يزيد من أهمية المواجهتين المتبقيتين في مشوار حسم اللقب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الجولة المقبلة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وعلى رأسها الزمالك وبيراميدز والأهلي.

